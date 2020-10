Presto la scelta del direttore sportivo. Attesa per il futuro di Paratici

La nuova proprietà della Roma continua a cercare alcune figure da inserire nell’organigramma societario. Si punta a nominare a breve un nuovo direttore sportivo, che possa subito cominciare a lavorare per progettare il futuro giallorosso. Uno dei nomi in lizza è quello di Fabio Paratici, attuale dirigente della Juventus. A Trigoria guarderanno con attenzione cosa accadrà in settimana a Torino. In modo particolare il 15, quando si terrà l’assemblea degli azionisti e si capirà definitivamente se Agnelli vorrà separarsi o meno dal Chief Football Officer bianconero. Al momento, comunque, Paratici non sembra la prima scelta dei Friedkin, orientati più su profili internazionali. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.