Pressing Dzeko

Tuttosport (F.Cornacchia) – La Roma prende tempo, ma la Juventus non molla e nemmeno Dzeko avrebbe cambiato idea. Il 34enne giallorosso è pronto ad iniziare la stagione con la Roma, ma non ha ancora messo da parte l’ambizione di raggiungere Ronaldo a Torino. Il ragionamento del bosniaco è abbastanza logico: seppur molto legato alla Roma, sa che gli mancano pochi anni di carriera al top e non vorrebbe perdere il treno che gli consentirebbe di lottare da subito per la Champions. Tutto comprensibile, anche da parte della Roma, ma rinunciare ad Edin non è semplice. I dirigenti giallorossi lo hanno capito ed hanno fatto arrivare dei messaggi di minore apertura dalla Continassa: il dg Paratici ha registrato un pizzico di freddezza in più. E’ probabile che per sbloccare la trattativa servirà una mossa soprattutto del diretto interessato. Infatti a Trigoria hanno posto una condizione precisa per l’addio: deve essere Dzeko ad assumersi le responsabilità del divorzio. L’idea resta quella di un affare da 10-15 milioni di euro con l’intenzione di allargarlo, in un secondo momento, ad altri giocatori. Il nome segnato in rosso a Trigoria resta quello di Romero.