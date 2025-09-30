Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – I primi 90 minuti di Pellegrini sono stati applauditi da Gasperini, merito di un lavoro intenso nel corso della partita fatto sia di compiti offensivi che difensivi. Quello che gli chiedeva il tecnico: diventare più atleta ed essere efficiente nelle due fasi. E i numeri della partita certificano come Pellegrini si stia avvicinando a quelle richieste. Gasperini predica calma e molto probabilmente continuerà il lavoro sull’ex capitano usando l’attuale metodo: pochi elogi, più pretese.