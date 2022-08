Prenotato il volo per Wijnaldum: alle 17:15 a Ciampino

Dopo oltre due settimane di trattativa, Tiago Pinto è riuscito a trovare un accordo con il PSG: oggi è il giorno di Wijnaldum. Il centrocampista arriverà nella Capitale in giornata. L’arrivo è previsto per le 17.15 all’aeroporto di Ciampino, lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter. Anche in questo caso c’è stato lo zampino dello Special One, che al telefono ha spiegato a Wijnaldum il progetto che sta costruendo. L’olandese non ha avuto alcun ripensamento ed ha accettato da subito la corte romanista. Domenica allo stadio Olimpico in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar, ci saranno 60.000 tifosi giallorossi ad attendere con entusiasmo il nuovo acquisto.

Georginio #Wijnaldum sarà un nuovo giocatore della #ASRoma. Dopo Dybala, Matic, Svilar e Celik ecco anche il centrocampista olandese. Il club lo vuole far sbarcare a Ciampino nel pomeriggio: c’è una prenotazione per le 17.15#Calciomercato https://t.co/4jlVoMJL0N pic.twitter.com/OAqhoRBDZ9 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 4, 2022