Prende quota il profilo di Uva come dg. Ryan Friedkin stringe per Emenalo ds

Il Messaggero (S.Carina) – Impossibile mancare questa sera per Dan Friedkin in Svizzera con suo figlio Ryan. Il presidente ha svolto lì parte d ei suoi studi giovanili e in serata presenzierà al debutto della Roma in Europa League. Con questa contro lo Young Boys fanno 5 partite viste su 5 dal vivo. La conferma di una presenza che silenziosa continua a lavorare per completare l’organigramma della società. Per il ruolo da ds, dopo i passi indietro di Paratici e Rangnick, rimangono in corsa Campos ed Emenalo. Tra le idee della proprietà c’è anche quella di inserire un direttore generale. Per questa posizione è stato fatto il nome di Michele Uva, attuale vicepresidente della UEFA.