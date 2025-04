Negli ultimi giorni, il Brentford ha preso parte a una bella iniziativa per una causa nobile e speciale ispirata al “Football Jersey Friday” della nazionale danese. Calciatori e staff del club inglese si sono presentati agli allenamenti per celebrare la giornata, con maglie retrò e attuali dei più svariati club, per raccogliere fondi e sensibilizzare sull’iniziativa Heart of West London, che supporta i bambini malati di cancro.

Tra i tanti kit sfoggiati in questa giornata, risalta all’occhio quello della Roma della scorsa stagione, indossato da Mathias Jensen, centrocampista danese del club.