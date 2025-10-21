Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – – L’allenamento fissato ieri mattina lo ha costretto a rinunciare alla cerimonia del premio Scopigno-Pulici, che lo avrebbe visto protagonista come miglior portiere della scorsa Serie A, riconoscimento arrivato a fine stagione anche dalla Lega Calcio. Mile Svilar, però, non è tipo da cullarsi sugli elogi: li accoglie con gratitudine, ma guarda già avanti.

La testa è alla sfida di giovedì contro il Viktoria Plzen, occasione perfetta per lasciarsi alle spalle il passo falso contro l’Inter, dove anche lui — sul tiro di Bonny — non è stato impeccabile. Un episodio che ha dato il tono a una serata storta per la Roma.

Contro i nerazzurri ha messo a referto due parate, poi una gara nel complesso tranquilla, grazie a una difesa capace di contenere il gruppo di Chivu, pericoloso solo a tratti. Resta il dato più significativo: quello di sabato è stato appena il terzo gol incassato in campionato. La sua porta è ancora la meno battuta della Serie A (solo tre reti subite e quattro clean sheet) e una delle più sicure tra i top cinque tornei europei.

Ora l’obiettivo è chiaro: mantenere la porta inviolata anche in nel torneo europeo che sogna di conquistare con Gasperini e sotto la guida di Simone Farelli, il preparatore che lo ha accompagnato nella crescita tecnica e mentale della scorsa stagione.