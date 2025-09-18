Prandelli su Gasperini: “Sta facendo molto bene, se manca qualcosa lui lo dice”

Il derby romano si avvicina e, come sempre, gli occhi sono puntati non solo sui giocatori ma anche sui due tecnici che guideranno Roma e Lazio. A commentare la sfida è stato Cesare Prandelli, ex allenatore della Nazionale italiana, che ha analizzato il lavoro di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri alla vigilia della stracittadina.

Intervistato ai microfoni di “Dribbling” su Rai 2, Prandelli ha sottolineato l’impatto positivo dell’attuale tecnico giallorosso: “Gasperini sta facendo molto bene. Non ha filtri e se alla squadra manca qualcosa lo dice”. Un profilo diretto e pragmatico, secondo l’ex ct, che ha saputo dare subito un’impronta chiara alla Roma. Ecco le sue parole:

Su Gasperini.

“Gasperini sta facendo molto bene. Dal punto di vista della qualità della squadra Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli lui lo dice. Lui ha già dimostrato che la squadra ha capito cosa deve fare”.

Su Sarri.



“Riguardo Sarri, è un allenatore che ha un’idea chiara su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza. Sono certo che la Lazio possa fare un campionato molto più che dignitoso. L’anno scorso ha lottato fino alla fine per la Champions League”.