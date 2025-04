Cesare Prandelli, ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati dall’allenatore c’è anche la Roma di Claudio Ranieri. Queste le sue parole:

Ranieri è il miracolo?

“Con gli stessi uomini di prima, sarebbe in testa al campionato con una squadra che non è più isterica. Il normalizzatore. Uno di quelli che non scinde mai tecnica e lato umano. E, tornando al discorso di prima, fa l’allenatore e il dt, ma lui può dall’alto della sua esperienza”.