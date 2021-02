Posticipato il recupero di Smalling: salta anche il Benevento

Chris Smalling ne avrà ancora con l’infortunio. Il difensore inglese aveva accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra durante la sfida contro il Verona che lo aveva costretto ad uscire anzitempo dalla gara. Lo staff giallorosso sta cercando di recuperarlo senza però affrettare i tempi.

Leggi anche: Allenamento Udinese, esercitazioni tecnico-tattiche in vista della Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Smalling non ci sarà contro l’Udinese, contro il Braga in Europa League e sarà assente anche per la partita contro il Benevento, in programma domenica 21 febbrario al Vigorito. Per il classe ’89 continuano i problemi fisici che preoccupano il club data la sua assenza nella prima parte di stagione per una tendinopatia.