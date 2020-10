Positivi 3 baby, ora tamponi per tutti

Il Messaggero (G. Lengua) – Tre ragazzi del settore giovanile della Roma sono risultati positivi al Coronavirus. Presumibilmente nel corso della settimana sono entrati in contatto con la prima squadra, visto che Fonseca ha integrato il gruppo date le numerose assenze causa nazionali. Queste tre positività hanno portato ad annullare tutte le gare dagli Under 18 agli Under 15 previste nel fine settimana. Per quello che riguarda la squadra di Fonseca: la ripresa, inizialmente prevista per domani, è slittata. Domani a Trigoria nuovo giro di tamponi per tutti.