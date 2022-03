Portogallo-Turchia, finisce 3-1 per la formazione lusitana. Rui Patricio in panchina

Al via i play-off per l’accesso ai prossimi Mondiali in Qatar. Oltre ad Italia-Macedonia del Nord, alle 20.45 sono scesi in campo anche Portogallo e Turchia. Il Portogallo si aggiudica la vittoria per 3-1 e il 29 marzo si sfiderà con la Macedonia del Nord. Non ha preso parte tra gli 11 titolari della formazione lusitana Rui Patricio. Il portiere giallorosso infatti si è accomodato in panchina, il c.t. Fernando Santos gli ha preferito Diogo Costa. Al 15′ arriva la rete di Otavio, prima dell’intervallo raddoppio di Diogo Jota. Nel secondo tempo la partita si riapre con il goal di Ylmaz, la Turchia ha la possibilità di pareggiare a 5′ dal fischio finale ma Ylmaz sbaglia il rigore. La chiude Matheus Luiz al 94′ per 3-1. La Turchia è fuori dai Mondiali.