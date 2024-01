L’ex portiere della Spal Alberto Pomini, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato del suo rapporto con Daniele De Rossi e del tipo di allenatore che è. Queste le sue parole:

I calciatori con lui vanno al campo felici per i suoi metodi d’allenamento. Per certi aspetti è come avere un compagno di squadra. Ricordo con grande gioia i suoi metodi di lavoro. È un allenatore sanguigno che nelle difficoltà si lasciava coinvolgere tanto. È empatico con i calciatori. Raccontava allo spogliatoio le storie della sua carriera, del rapporto viscerale con Roma e i suoi tifosi. Ha avuto difficoltà oggettive ed è stato esonerato ma non solo per colpa sua. Ha sofferto il non essersi subito adattato alla categoria. Vuole un calcio propositivo e nelle serie minori non è facile trovare interpreti che sappiano leggete alcune giocate o giocare dal basso. Gioca con una difesa a 3 e delle idee moderne con braccetti protagonisti del gioco. Ha personalità e un grande cuore”.