Polonia, Zalewski: “Una serata che ricorderò per molto tempo”

Nicola Zalewski si gode lo straordinario momento di forma. Il talento giallorosso ieri ha disputato la prima da titolare in casa dell’Olanda con la sua Polonia in Nations League, confenzionando l’assist per Cash. Al termine del match l’esterno è intervenuto in conferenza stampa: “Ricorderò questa serata per molto tempo, anche se è un peccato che in vantaggio 2-0 abbiamo concesso due gol in così poco tempo. Il mio assist? Ho ricevuto e ho visto Matty (Cash, ndr), libero. Gli ho passato il pallone ed è stato molto bravo a concludere“.