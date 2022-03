Dopo essere stato protagonista assoluto nel derby, Nicola Zalewski è pronto a scendere in campo con la maglia della sua Nazionale U21. L’esterno giallorosso è stato inserito nell’undici titolare dal ct Maciej Stolarczyk in vista del match contro Israele in scena alle 17.30 allo stadio HaMoshava a Petah Tiqwa.