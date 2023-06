Tempo di nazionali per i calciatori della Roma il prossimo. In ordine di tempo, ad essere impegnato è Zalewski che tra circa un’ora affronterà con la sua Polonia la Germania in un’amichevole di preparazione dell’Europeo del prossimo anno. Ecco le formazioni diramate dai due CT dove Santos ha deciso di escludere l’esterno giallorosso:

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Bednarek, Kedziora; Blaszczykowski, Kaminski, Zielinski, D. Szymanski; S. Szymanski; Lewandowski.

A disp.: Skorupski, Dragowski, Wisniewski, Wieteska, Bielik, Milik, Linetty, Swiderski, Skoras, Frankowski, Zalewski, Slisz, Lederman, Legowski.

CT. Fernando Santos

GERMANIA (3-4-2-1): Ter Stegen; Thiaw, Rudiger, Kehrer; Hoffman, Can, Kimmich, Henrichs; Wirtz, Musiala; Havertz.

A disp.: Trapp, Leno, Raum, Ginter, Goretzka, Fullkrug, Schlotterbeck, Brandt, Sané, Gosens, Gundogan, Wolf.

CT. Hans-Dieter Flick