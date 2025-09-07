Settimana di impegni internazionali anche per i nuovi acquisti della Roma, chiamati a difendere i colori delle rispettive Nazionali. Tra questi c’è Jan Ziolkowski, giovane difensore arrivato in giallorosso nell’ultima sessione estiva di mercato e già inserito stabilmente nel giro della selezione polacca.
Questa sera la Polonia affronta la Finlandia a Chorzow, con calcio d’inizio alle 20.45, in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ziolkowski, però, non figura nell’undici titolare scelto dal ct e partirà inizialmente dalla panchina. Una decisione che potrebbe lasciare spazio al classe 2005 nel corso del match, ma che al tempo stesso conferma la necessità di un graduale inserimento del giovane difensore in un contesto competitivo come quello della Nazionale maggiore.