Dopo il 2-0 contro il Torino che ha consolidato la vetta del Napoli, Matteo Politano ha commentato non solo la prestazione della sua squadra ma anche l’andamento della corsa scudetto. In particolare, l’attaccante ha rivelato di aver seguito con molta attenzione la partita tra Inter e Roma, che si è conclusa con una vittoria dei giallorossi grazie al gol di Matías Soulé.

Politano ha svelato che, dopo aver visto la partita separatamente in camera, il gruppo ha vissuto un momento di gioia per il risultato, che ha ulteriormente favorito gli azzurri nella lotta per il titolo. “Abbiamo visto la partita ognuno in camera, poi è naturale che a fine partita ci sia stata un po’ di gioia”.

Alla domanda su quanto possa pesare giocare prima o dopo i rivali, Politano ha risposto con lucidità: “È normale che cambi un po’. Ma dobbiamo pensare a noi stessi. Quando giochi dopo e vedi il risultato dell’Inter, è normale che influisca. Dobbiamo concentrarci sul nostro percorso e arrivare a sabato sera con ancora tre punti di vantaggio o sei”.