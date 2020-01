Politano ritrova Roma: sarà il vice-Zaniolo, scambio con l’Inter che prende Spinazzola

Politano, nato a Montemario a due passi dall’Olimpico, potrà coronare il sogno di vestire la maglia della Prima Squadra della Roma. Spinazzola, arrivato a luglio nello scambio con Luca Pellegrini, finisce all’Inter. La trattativa è stata definitaq ieri sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Oggi entrambi i giocatori effettueranno le visite mediche. Il terzino firmerà un triennale da 2,7 milioni di euro, mentre l’esterno un quadriennale da 2 milioni. Spinazzola ha perso il posto da titolare ed è stato spesso ai box per problemi muscolari, mentre l’attaccante ha giocato appena due partite da titolare con Conte. Politano non vedeva l’ora di tornare a casa. Il vero salto di qualità lo fece con Stramaccioni in panchina negli Allievi con i quali si è laureato Campione d’Italia nel 2010. Il club, poi, ha preferito cederlo prima in prestito a Perugia e Pescara e poi a titolo definitivo al Sassuolo. Ora alla Roma manca un terzino e piacciono Barisic, Iacoponi e Barreca. Lo scrive Leggo.