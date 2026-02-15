Alla vigilia del big match tra Napoli e Roma, Matteo Politano ha parlato ai microfono di DAZN.

LE PAROLE DI POLITANO

Oggi sei anche capitano, sarà una partita speciale per te. Che aria si respira nello spogliatoio?

“Oggi una bella responsabilità per me e per la squadra. Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo il potenziale per vincere le partite da qui alla fine ma bisogna partire da stasera“.

Come mai non hai ancora trovato il gol?

“Mi manca, devo lavorarci di più in settimana e in partita. Potrei dare un contributo in più, magari da stasera“.

Senti ancora qualcosa allo stomaco quando giochi contro la Roma?

“Quello lo sentirò sempre, è la squadra dove sono cresciuto, è anche grazie a loro se sono qui. Li ringrazierò sempre per aver creduto in me, poi è la squadra della mia città, è sempre bello giocarci contro“.