Politano non si sblocca, sale Shaqiri

La corsa per prendere il posto di Zaniolo vede un testa a testa tra Politano e Shaqiri. Per il primo, nonostante la forte tensione tra i club, c’è ancora la possibilità di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo 15 presenze. Nelle ultime ore, però, si è riaperta pure la porta per lo svizzero. Il Liverpool valuta il cartellino almeno 30 milioni. E la formula del prestito con diritto di riscatto non piace troppo ai Reds. Lo riporta Leggo.