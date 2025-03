L’Argentina cala il poker contro i rivali di sempre. L’Albiceleste schiaccia il Brasile per 4-1 al Monumental nella gara valida per le qualificazioni al Mondiali, saldando ancor di più il primo posto nel gruppo: 31 punti per la squadra di Scaloni, dietro l’Ecuador a 23.

Al 12′ i padroni di casa già sono in doppio vantaggio. Juan Alvarez apre al 4′, poi ci pensa Fernandez (12′) a raddoppiare. Alla mezz’ora il Brasile risponde con Cunha (26′). L’Argentina, però, allunga di nuovo con Mac Allister al 37′. Nel secondo tempo la Seleccion controlla il risultato, trovando al 71′ il poker firmato da Simeone.

Prestazione super, ancora una volta, di Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma ha collezionato ben il 97% dei passaggi precisi e 3 lanci lunghi andati a buon fine. Paredes è stato applaudito dai tifosi argentini per l’ottima gara, ma anche per una lite – verbale – con Rodrygo.

A scaldare gli animi alla vigilia ci aveva pensato Raphina: “Li piccheremo in campo e fuori dal campo“, aveva detto l’attaccante del Barcellona. Le cose, però, sono andate decisamente in maniera diversa. Paredes spiega il perché: “Non appena abbiamo letto le sue dichiarazioni, le abbiamo mandate sul gruppo WhatsApp e ci siamo caricati. Non bisogna mai parlare prima, soprattutto quando poi non sai mantenere le promesse in campo“, le dichiarazioni in conferenza del centrocampista che ha poi aggiunto: “Noi le promesse le manteniamo sempre in campo“.

E sul terreno di gioco è andato poi in scena un altro scontro. Provocato da Rodrygo (“Sei molto scarso“), Paredes ha immediatamente risposto: “Ho vinto un Mondiale due Coppa America, te invece niente“.

