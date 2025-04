Poco coraggio e un tabù big che resiste

Il Tempo (L. Pes) – Tanta fatica per nulla? Dopo sette vittorie consecutive e sedici risultati utili, i pareggi con Juve e Lazio rallentano la corsa Champions della Roma. Ranieri non molla, ma la sensazione è quella dell’ennesima occasione sprecata per il salto di qualità contro le dirette concorrenti.

L’assenza di Dybala pesa, ma la squadra ha mostrato un atteggiamento troppo remissivo, soprattutto nel derby, nonostante una Lazio affaticata. Ranieri riflette sull’uso delle due punte: “Siamo più pericolosi, ma poi ho difficoltà a cambiare”. Intanto Soulé e Saelemaekers spingono sulle fasce, mentre Pellegrini continua a deludere. La Champions è difficile, ma provarci è un obbligo.