Corriere dello Sport (G. Marota) – C’è forse da allarmarsi se la partita che Bailey ha giocato fino a questo momento, cioè i 50 minuti contro il Sassuolo, non ha soddisfatto il diretto interessato? Quel pomeriggio il giamaicano fece un’autocritica feroce: “La mia prestazione poteva essere migliore, non posso essere soddisfatto. Non stavo male, ma Gasperini non mi ha visto bene al meglio e ha fatto bene a cambiarmi“.

Bailey aveva avuto un buon impatto, poi qualcosa si è inceppato e il rendimento è drasticamente calato. Dopo la sconfitta di domenica sera contro il Milan, Gasperini ha risposto con una buona dose di ironia a una domanda che gli è stata posta proprio a riguardo dell’ex Aston Villa: “Se sta raggiungendo la condizione migliore? Beh, spero proprio di no“.

Una battuta che nasconde un universo di pensieri possibili. Della serie, se questo Bailey è la miglior versione di Bailey, allora c’è davvero poco da gioire. Meglio non credere sia così. La speranza di Gasp è che la sua scarsa incisività sotto porta, oltre ai tanti palloni persi e le distrazioni in fase difensiva, siano soltanto frutto di una condizione atletica ancora da trovare e di un adattamento che va affinato.