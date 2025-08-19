Corriere dello Sport (J. Aliprandi e G. Marota) – Gasperini si aspettava almeno due regali in attacco prima dell’inizio del campionato e probabilmente, dopo il rifiuto di Sancho, dovrà accontentarsi solo di Bailey. Gasp è inquieto per l’immobilismo sul mercato negli ultimi venti giorni ed è frustrato per una squadra, arrivata alla fine della preparazione, ancora incompleta.

Il tecnico chiede un altro esterno a sinistra, eventualmente un altro centravanti, poi un terzino sinistro al posto di Salah-Eddine e almeno un difensore centrale. La squadra non sembra pronta a cominciare il campionato, Gasperini lo sa e freme per vedere altre alternative a sua disposizione.