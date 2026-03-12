Dopo il pareggio contro la Roma, Tommaso Pobega ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI POBEGA

Sulla partita.

“Penso che in alcune situazioni è mancata un po’ di lucidità, anche per me quando mi sono trovato davanti a Svilar. Ne parleremo con il mister nella settimana e ce la giocheremo all’Olimpico”.

Cosa servirà a Roma che è mancato oggi?

“Penso che la cosa più importante sarà la roma e le nostre abilità. di ridurre al minimo gli errori. Oggi abbiamo avuto le occasioni, bisogna concretizzarle meglio”.