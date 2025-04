La Repubblica (M. Pinci) – L’affare Osimhen torna all’esame della giustizia sportiva. E riprende forma lo spettro di una penalizzazione per il Napoli. La procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Al centro delle accuse anche il trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille al Napoli nell’estate del 2020 in cambio di 71 milioni, e le plusvalenze generate dall’affare, che portò al club francese il terzo portiere Karnezis e almeno formalmente tre ragazzi del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) in cambio di 20 milioni finiti nel bilancio della società campana.

Nell’inchiesta, anche l’operazione Manolas-Diawara con la Roma. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha 30 giorni dalla ricezione delle carte per chiedere la revocazione del processo sportivo. Le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica.