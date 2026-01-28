IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – A 35 anni, Miralem Pjanic ha dato l’addio al calcio giocato. L’annuncio con un bellissimo video sui social, in sottofondo un pianoforte che non poteva mancare per un giocatore soprannominato “Il pianista”.

“Con il cuore pieno di gratitudine, questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato farvi ascoltare la bellezza di questo gioco”.

Una carriera ricca di successi, impreziosita da 13 trofei: Lione e Metz, poi Roma e Juve. Ma anche Barcellona, Besiktas, Sharjah e CSKA Mosca, oltre a 115 partite con la nazionale bosniaca. Ora farà l’agente sportivo.