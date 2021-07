Pjanic si offre ma è dura

Il Tempo (E. Zotti) – Un ritorno di fiamma quasi impossibile, ma la storia merita di essere raccontata. Miralem Pjanic vorrebbe tornare a giocare in Serie A e sta sondando il terreno con diverse big italiane tra cui la Roma. Il bosniaco è stato inserito dal Barcellona nella “lista gratuita”, insieme ad Umtiti e Roma gli è rimasta nel cuore.

Rivedere Pjanic con la maglia della Roma sarebbe una gioia inaspettata per gran parte dei tifosi: a rendere molto complicata l’ipotesi di una seconda avventura nella Capitale però sono le richieste del centrocampista, che per lasciare i blaugrana chiede 10 milioni di euro come bonus al momento della firma – non essendoci costi di cartellino – e un ingaggio da 6 milioni netti.

Cifre che, combinate ai 31 anni del giocatore, rendono Pjanic un profilo difficilmente compatibile con la nuova filosofia giallorossa. Gli agenti del classe ’90 hanno fatto un tentativo anche con Milan e Napoli, ma anche in questo caso le richieste del calciatore hanno bloccato sul nascere qualsiasi trattativa. Anche la Juventus, che in un primo momento sembrava interessata, sembra orientata ad insistere sulla trattativa per portare Locatelli in bianconero.