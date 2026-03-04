Miralem Pjanic ha detto la sua anche sul 3-3 tra Roma e Juventus:

«Certo. Gasperini sta facendo un gran lavoro a Roma, che impatto Malen. Ma l’altra sera la Juventus ha tirato fuori il suo Dna, lo spirito del “fino alla fine”. La corsa Champions è ancora lunga 11 gare: la Juventus si può qualificare».

Ripensando invece agli allenatori che lo hanno segnato maggiormente durante la carriera, l’ex centrocampista ha indicato due nomi su tutti:

«Luis Enrique per le idee, Allegri per la gestione».

Pjanic ha inoltre parlato di acuni specialisti delle punizioni come lo era anche lui:

«Sono cresciuto a Lione con Juninho Pernambucano, un vero fenomeno. E ho avuto il privilegio di giocare con Totti, Ronaldo e Messi. Leo mi stupì a Barcellona: noi ci esercitavamo sulle punizioni, lui mai. Calciava solo in partita. E faceva gol. Cristiano era una macchina in tutto. Una volta Allegri ci tenne in panchina per farci rifiatare, rientrammo alle 2 di notte dalla trasferta e lui si fermò comunque alla Continassa ad allenarsi».

Ha infine raccontato un piccolo siparietto sugli scherzi di Totti quando si trovava a Roma:

«Benatia. Medhi si scaldava facilmente e Checco lo accoglieva nello spogliatoio dicendogli: “Ma hai visto cosa hanno scritto i giornali di te?”».