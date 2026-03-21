Pizarro: “Valore Gasp. Tenetevelo stretto”

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Fiducia totale sul progetto giallorosso, anche se “in venti giorni è successo ciò che nessuno si aspettava”. Parola di David Pizarro. Il cileno conosce le dinamiche che si innescano nei momenti no: la Roma sta nel buco nero dopo l’eliminazione dall’Europa League e la doppia sconfitta in campionato contro Como e Genoa. Ma l’attimo in cui tutto si è fermato è il 3-3 contro la Juve. “A volte le situazioni mentali sono più complesse da superare rispetto a quelle fisiche: non aver vinto contro la Juventus, subendo quella rimonta, magari è una coincidenza o forse no”, ha aggiunto l’ex centrocampista a margine della presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia.

Pizarro però si fida di Gian Piero Gasperini: “La Roma ha un grandissimo allenatore e se lo deve tenere stretto. Non dimentichiamoci che è al primo anno a Trigoria. Quindi anche lui ha bisogno di tempo per conoscere una piazza come quella di Roma, che è molto diversa rispetto a quella di Bergamo. Ci sarà sicuramente da parlare nei prossimi mesi, ma lui ha già fatto un grandissimo lavoro con il materiale a disposizione. La sua esperienza non si discute. Servirà anche in questa settimana, prima di affrontare il Lecce in campionato”. Per El Peq, tuttavia, “la qualificazione alla Champions è un obiettivo ancora possibile”. David parla come un tifoso e vede il bicchiere mezzo pieno: “La sosta arriva nel momento giusto, servirà per rimettere un po’ a posto le idee. La Roma fa già un calcio importante, che diverte noi romanisti”.