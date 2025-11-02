David Pizarro, ex centrocampista giallorosso, in un’intervista rilasciata oggi al Mediolanum Padel Cup di Perugia ha parlato delle ambizioni della Roma per questa stagione. Queste le sue dichiarazioni

“Sono stato felicissimo dell’arrivo di Gasperini, perché conosco bene la qualità dell’allenatore. Ho seguito tanto l’Atalanta, quindi ero molto contento del suo arrivo. L’obiettivo è quello di tenere duro fino al mercato di gennaio, per arricchire ulteriormente la squadra a livello tecnico. Con qualche innesto, la Roma può restare in corsa per il campionato. Per Gasperini e la società il primo obiettivo è la qualificazione in Champions League; poi, una volta li, tutto può succedere. Credo che in questo momento sia abbastanza evidente che il reparto offensivo sia quello su cui si può intervenire. Gli attaccanti stanno facendo il loro, ma magari lì davanti si può toccare qualcosa per aumentare il peso offensivo e dare più soluzioni al mister”.