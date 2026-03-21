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Pizarro e il suo Ti amo alla Roma: tatuata la storica coreografia del derby – FOTO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pizarro e il suo Ti amo alla Roma: tatuata la storica coreografia del derby – FOTO

Il legame tra alcuni calciatori e la piazza in cui hanno lasciato il segno va ben oltre il rettangolo di gioco. È il caso di un ex protagonista della Roma, che ha voluto rendere eterno il proprio affetto per i colori giallorossi con un gesto tanto simbolico quanto significativo.

David Pizarro ha deciso di tatuarsi sul braccio una delle immagini più iconiche della storia del tifo romanista: la coreografia del derby del 23 ottobre 1983. In quell’occasione, il Commando Ultrà Curva Sud espose il celebre striscione “Ti amo”, diventato negli anni un simbolo indelebile dell’amore tra squadra e tifosi.

Un gesto che testimonia ancora una volta il forte legame dell’ex centrocampista cileno con l’ambiente romanista, dopo sei stagioni, oltre 200 presenze e diversi trofei conquistati in giallorosso. Un “ti amo” inciso sulla pelle che va oltre il tempo e le distanze.

#asr #asroma #Pizarro #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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