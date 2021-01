Più vicino Montiel, il terzino del River. Offerta da 7 milioni

La Repubblica (F.Ferrazza) – Il mercato della Roma sembra vicino al primo colpo: Tiago Pinto lavora lontano da Trigoria (ancora positivo al Covid), concentrato su attacco e difesa. Dall’Argentina rimbalza la quasi chiusura per Gonzalo Montiel, che Pinto aveva cercato anche al Benfica. Esterno destro del River Plate, classe ’97, arriverebbe nella Capitale al termine della Libertadores a fine mese, per circa sette milioni di euro. Montiel va in scadenza a giugno, ma la Roma non vuole aspettare.

La possibilità concreta di tornare in Champions a fine stagione spingono il club giallorosso a voler affiancare un giocatore già pronto a Karsdorp, titolare a sorpresa di questa stagione. Bruno Peres e Santon, tra guai e problemi tecnici, non fanno stare sereno Fonseca.