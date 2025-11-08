La Gazzetta dello Sport (A, Pugliese) – Matias Soulé rende davvero meglio senza Paulo Dybala? Difficile dirlo con certezza, ma i numeri sembrano suggerire proprio questo. Fino ad oggi, infatti, Soulé è il giocatore più produttivo della Roma, quello che tra gol (4) e assist (2) ha inciso maggiormente sulle reti giallorosse: 15 complessive, con una partecipazione diretta del 40%.

Quasi tutto ciò che il talento argentino ha realizzato finora è arrivato quando Dybala non era in campo. Tre gol su quattro – quelli contro Verona, Fiorentina e Rangers – sono arrivati in assenza della Joya, con la sola eccezione della rete segnata al Pisa, nata da un’azione avviata proprio da Paulo. Lo stesso vale per i due assist decisivi: a Pellegrini nel derby e a Cristante a Firenze, entrambi arrivati senza Dybala in campo. In totale, dunque, 5 partecipazioni su 6 sono maturate quando Soulé agiva da solo nel reparto offensivo.

Il motivo? Probabilmente con Dybala in campo Matias è meno catalizzatore, meno centrale nello sviluppo del gioco offensivo. Gli arrivano meno palloni, e i compagni – attratti dalla qualità tecnica di Paulo – tendono a cercare più spesso lui. Il risultato si vede: nelle gare contro Milan, Inter, Parma e Viktoria Plzen, tutte giocate con Dybala, Soulé è stato molto meno pericoloso rispetto alle altre.