La Repubblica (S. Scotti) – Una squadra ancora piena di difetti, nascosti benissimo. Ma i difetti non andrebbero mai mostrati in pubblico. E se succede, basta un po’ di trucco, un pizzico di alta classifica, con la vetta conquistata grazie a 5 vittorie in 6 partite e tutto si può coprire. I vizi si possono affrontare, per il futuro c’è sempre tempo. Una difesa perfettibile, un attacco ancora non efficace, la stanchezza, la panchina corta, le polemiche per un mercato che ha dato a Gasperini un gruppo con caratteristiche lontane dalle sue idee, nella Roma l’elenco è lungo, ma i numeri e il 2-0 al Verona rimandano i cattivi pensieri.

Potrebbe pensare Gasp: vadano via con il vento, francamente, me ne infischio. La partenza è sopra le aspettative. Dovbyk che torna al gol, il primo della stagione alla prima da titolare in campionato — una settimana fa l’allenatore non lo avrebbe mai fatto entrare contro il Torino perché doveva essere più attivo e convinto.

Anche contro il Verona, tutt’altro che arrendevole e che avrebbe meritato di più per coraggio e occasioni create, se Roma non ha preso gol è stato un caso. O chiamala, se vuoi, fortuna. Ieri Orban ha centrato la traversa da un metro, sfiorando con la mano il gol del 2-1 che il Var ha annullato. Poi di fronte aveva il miglior portiere della serie A che ha fatto il resto.