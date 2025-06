In occasione del Giubileo 2025, Roma si prepara a una serie di eventi che coinvolgeranno la città sul piano culturale, spirituale e sportivo. Tra questi, il Giubileo dello Sport, al via ufficialmente domani, rappresenta un momento simbolico per sottolineare i valori dell’inclusione, della legalità e della responsabilità civica. Anche il mondo del calcio ha voluto dare il proprio contributo.

Come riportato dai social della Questura di Roma, Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma, è stato scelto come uno dei volti dello spot realizzato per promuovere l’evento. Al suo fianco compaiono anche Riccardo Calafiori, ora all’Arsenal, e Luca Pellegrini della Lazio. I tre calciatori, attraverso un messaggio sobrio e istituzionale, sottolineano il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella gestione della sicurezza cittadina in vista del grande appuntamento giubilare.

Il video si apre con le parole “Bellezza, cultura e spiritualità”, per poi lasciare spazio a un invito sentito da parte di Pisilli: “Prendiamoci cura di Roma”. Un’iniziativa che unisce sport e senso civico, valorizzando il contributo dei giovani anche fuori dal campo.

https://www.instagram.com/questuradiroma_officialpage/reel/DK1Zq6ogd1T/