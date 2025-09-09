Nuova occasione dal primo minuto per Niccolò Pisilli, che oggi guiderà il centrocampo dell’Italia Under 21 nella sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il match è in programma alle 18:15.
Dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Montenegro (2-1), in cui il centrocampista della Roma aveva giocato 80 minuti di qualità, il ct Baldini conferma la sua fiducia nel classe 2005.
La formazione ufficiale (4-3-3):
Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho.