Corriere dello Sport (L. Scalia) – Con Gasperini in panchina, Pisilli potrebbe trovare l’ambiente ideale per sbocciare definitivamente in giallorosso, grazie al suo profilo di centrocampista box-to-box con un debole per gli inserimenti senza palla.

Mezzala, trequartista, mediano: Pisilli può fare tutto. La sua versatilità si sposa con la filosofia di Gasperini, che ama valorizzare i giovani talenti. Non è difficile immaginarlo in prospettiva come elemento chiave del centrocampo giallorosso.