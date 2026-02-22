Autore di una grande prova e del gol del definitivo 3-0, Nicolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN della partita.

LE PAROLE DI PISILLI

Cosa ne pensi della partita?

“Sono molto felice per la vittoria e il primo gol in campionato è sempre bello giocare davanti a questi tifosi che sono stupendi. Perchè non è scontato fare sold out contro la cremonese”.

Da quando è arrivato Gasperini hai avuto la possibilità di capire cosa vuole.

“Penso che quando arriva un mister nuovo ognuno ci mette un tempo diverso d’adattamento. Venivamo da una stagione dove abbiamo cambiato 3 mister. La mia crescita viene dal punto di vista della maturità nel capire cosa vuole il mister”.

E’ vero che ti sarebbe piaciuto fare il giornalista sportivo?

“Diciamo che preferisco fare il calciatore ma mi sarebbe piaciuto, guardo sempre le interviste e le bordocam“.