Serata da incorniciare per l’Italia Under 21, che continua il suo percorso netto nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Al Manuzzi di Cesena, la squadra allenata da Baldini ha superato la Svezia con un netto 4-0, confermandosi in testa al girone e mostrando un calcio brillante e concreto.

Tra i protagonisti assoluti del match c’è stato Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, che ha risposto alla grande alla chiamata azzurra. Il classe 2004 ha disputato 72 minuti di altissimo livello, impreziositi da una doppietta: l’1-0 al 12’ con un destro preciso dal limite e il 3-0 nel recupero del primo tempo con un perfetto inserimento centrale.

In mezzo, anche un palo e diverse giocate di qualità che hanno fatto impazzire la difesa svedese. A completare il tabellino ci hanno pensato Camarda, su rigore, e Berti, nel finale, per un successo netto che conferma la crescita del gruppo e di Pisilli, finalmente protagonista dopo lo scarso minutaggio avuto finora con la maglia giallorossa.