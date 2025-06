Il Tempo (Gab. Tur.) – Pisilli ha raccontato la sua esperienza in giallorosso: “Un’emozione bellissima mettere piede all’Olimpico, giocare per questa maglia è indescrivibile.” Il centrocampista classe 2004 ha ricordato il primo gol con la Roma, contro lo Sheriff: “La maglia di quella partita è in camera mia, la tengo con molta gelosia”.

Un pensiero anche per Mourinho: “Lo ringrazierò per sempre, ha sempre cercato di farmi capire quanto fossi forte”. Sul futuro: “Lo Scudetto? Come sogno ci sta, ma voglio vivere giorno per giorno e diventare la versione migliore di me stesso”.