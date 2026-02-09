Dopo un’ottima prestazione al centrocampo, Niccolò Pisilli ha commentato la partita nel post partita.

LE PAROLE DI PISILLI

Pisilli a Sky Sport

Che serata per te: prima partita, primo gol, tre punti e domani anche il compleanno. Cosa potevi chiedere di più?

”Sì, oggi è stata una bella giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato, mettendo tanta intensità. Sono ovviamente molto contento: abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile”.

Sei stato anche molto presente nelle due fasi.

”Provo sempre ad aiutare la squadra in entrambe le fasi, un centrocampista nel calcio moderno di oggi deve saperlo fare”.

Pisilli a DAZN

Oggi era importante vincere anche per agganciare il quarto posto, ma che bella prestazione che avete fatto?

”Sì, penso che siamo stati molto bravi a tenere il campo. Abbiamo giocato con una grande intensità, abbiamo espresso anche un bel calcio a tratti e siamo molto felici di questa vittoria e di questi tre punti”.

Hai cominciato giocando poco, poi hai trovato spazio e adesso stai facendo davvero uno step in più, non so se hai questa sensazione.

”Io cerco sempre di migliorarmi giorno per giorno, come ho sempre detto. Ci sono periodi in cui magari giochi un po’ meno perché siamo in una grande squadra e ci sono grandi compagni, ma cerco di non perdere il focus e di migliorarmi in ogni allenamento, per farmi trovare pronto quando poi la domenica vengo chiamato in causa”.