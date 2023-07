Al termine dell’amichevole contro l’Estrela Amadora vinta per 4-0, Niccolò Pisilli ha rilasciato un’intervista ai canali del club. Queste le sue parole: “È stata una buona prestazione della squadra, un’altra amichevole dopo tre giorni che ci aiuta a mettere sempre più minuti nelle gambe. Abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a vincere e tutto sommato è andato tutto bene”.

Che emozioni stai provando in questo ritiro?

“È un sogno che si avvera, dopo dieci anni di settore giovanile… è tutto ciò per cui hai lavorato. È un sogno che si avvera e farò di tutto per provare a rimanerci il più a lungo possibile”.

Quanto è importante allenarsi con tanti campioni e con un allenatore come Mourinho?

“Lavorare con campioni come Matic, Dybala, Pellegrini e tutti quanti è speciale. Da tutti loro puoi imparare tantissime cose. Per quanto riguarda il Mister… non credo servano presentazioni. Ha vinto tutto e da lui puoi solo imparare”.

Prima la vittoria dell’Europeo Under 19 e ora questo ritiro, che estate è per te questa?

“È l’estate più bella della mia vita per ora. È un continuo avverarsi di desideri che fino a poco fa non potevo neanche immaginare. Sono felicissimo di come stanno andando le cose”.