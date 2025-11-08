Dalle giovanili alla prima squadra: Niccolò Pisilli si racconta tra passato e presente. Ecco le sue parole nell’intervista rilasciata dal canale YouTube della Serie A, a cominciare da quando è stato selezionato: “Ho fatto tre provini: la Roma, se eri stato preso, te lo comunicava tramite lettera. Ero a tavola e mamma me la mise sotto al piatto: è stato uno dei giorni più belli della mia vita”.

Un talento che deve crescere e migliorare sotto la guida di Gasperini: “Lavorare con un mister così importante è un onore. Se lo seguirò bene, potrò crescere molto. Devo lavorare”. Una battuta, quindi, sui compagni di reparto: “Koné è un giocatore fantastico e poter giocare con lui è molto bello. Da lui si può imparare tanto”. E su Bove, che lo aiutò nell’inserimento e con cui c’è un legame di amicizia: “Lui è un ragazzo semplice e mi ha aiutato quando sono salito in prima squadra: mi è sempre stato vicino dandomi consigli. Gli sarò sempre grato”. Infine, una battuta sugli obiettivi stagionali: “Gli obiettivi li fa la società ma c’è una grande voglia di far bene e penso che la Roma debba tornare in Champions”.