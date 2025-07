Niccolò Pisilli è stato ospite dell’AS Roma Podcast, video uscito sul canale Youtube dei giallorossi. Il centrocampista ha toccato molti temi durante l’intervista, tra cui il primo impatto con Gasperini, le emozioni dell’anno scorso e quanto sia stato importante il rinnovo con la Roma. Ecco le sue parole:

Possiamo dire che è il tuo primo ritiro da grande o il Niccolò dell’anno scorso si offende?

“No no, anzi, ancora grande non sono. Più grande dell’anno scorso sicuramente, ho messo un po’ di esperienza nel mio bagaglio. Quindi sì, è il primo ritiro dopo un anno giocato tra i grandi. Anche l’anno scorso ho partecipato insieme alla squadra ed è stato un ritiro a tutti gli effetti”.

La sensazione però era quella di un ragazzo che si sarebbe giocato le sue carte. Quest’anno è diverso?

“Sì, ma va dimostrato tutti gli anni. La Roma va meritata ogni anno. Sicuramente quest’anno parto con una base migliore rispetto allo scorso, quando ero un ragazzo delle giovanili valutato in ritiro. Ora il mister può conoscermi già un po’ di più”.

L’anno scorso hai giocato più di 40 partite. Te l’aspettavi?

“All’inizio della stagione non me l’aspettavo. Anzi, quando è iniziato il ritiro non credevo neanche di rimanere. Ci speravo con tutto me stesso e ho sempre dato tutto negli allenamenti. Ma non mi aspettavo di giocare più di 40 partite”.

C’è una partita in particolare in cui hai avuto la sensazione di poter stare a questo livello?

“Una partita precisa no, era più una sensazione che cresceva partita dopo partita. Mi sentivo bene, riuscivo a esprimermi. Anche per me era una prova: volevo capire se fossi davvero in grado di stare in Serie A”.

In questa stagione è arrivato anche un rinnovo importante con la Roma.

“Per me è stato un onore. È stato un momento bello e significativo, perché segnava il passaggio da Niccolò delle giovanili a Niccolò della prima squadra. Ringrazio tutti gli allenatori e la società per la fiducia”.

C’è stata anche una parentesi importante in Nazionale.

“Sono arrivato alla convocazione in Nazionale maggiore. Se qualcuno me l’avesse detto, avrei pensato fosse fuori di testa. Poi è arrivato anche l’Europeo Under 21, un’esperienza bellissima. Giocare per l’Italia è impagabile”.

Vi fa correre Gasperini?

“Stiamo correndo e lavorando tanto, com’è giusto che sia. Tutte le squadre lo stanno facendo. Adesso è faticoso, ma tornerà utile. Dobbiamo soffrire ora per raccogliere dopo”.

Com’è stato tornare e il primo impatto con Gasperini e lo staff?

“Sono cambiate tante cose. Ci vorrà un po’ di tempo per conoscerci e capire le richieste del mister, ma è normale. Tornare è stato bello, ritrovare i compagni ti fa tornare nella quotidianità dello spogliatoio”.

Hai realizzato di essere già un esempio per qualcuno?

“Forse sì, ma non me la sento addosso. So di dover migliorare tanto. Se qualcuno mi vede come un esempio, ne sono felice e cercherò di aiutarlo”.

Cosa ti insegnano i campioni con cui ti alleni?

“Dipende dal tipo di giocatore. Alcuni ti colpiscono per la tecnica, altri per l’astuzia. Cerco di osservare, rubare con gli occhi, fermarmi dopo l’allenamento. Se Dybala calcia così, è perché ci è arrivato con il lavoro”.

Ti è mai capitato di fare domande ai compagni?

“Sì, in campo capita spesso. Ti danno consigli, suggerimenti. Ti aiutano tanto”.

Che tipo di centrocampista vuoi diventare?

“Un centrocampista totale. Oggi devi saper fare tutto: attaccare, difendere, correre, gestire. La mia qualità principale è l’inserimento, che non voglio perdere, ma so che devo migliorare tanto”.

Ti capita di guardare giocatori del passato?

“Sempre. Da piccolo ho sempre guardato tantissime partite. Non studio un giocatore in particolare, ma cerco di imparare da tanti centrocampisti diversi”.

Quanto ti ha emozionato la vittoria di Sinner a Wimbledon?

“Tantissimo. È stato il primo italiano a vincere Wimbledon. Un momento che resterà nella storia, bellissimo”.