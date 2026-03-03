LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Ci sono dettagli che non entrano nei riassunti della partita. Ma spiegano più di molte altre cose dove sia arrivato oggi Niccolò Pisilli. Contro la Juventus non ha soltanto servito l’assist per Wesley. Ha raccolto cinque salvataggi, sette intercetti, dieci duelli vinti. Numeri importanti, da titolare (attualmente) inamovibile di una squadra che punta con decisione la Champions. Un anno e mezzo fa, contro gli stessi avversari, faceva il suo esordio da titolare in Serie A. Era il ragazzo che cercava di non sbagliare. Domenica è stato il migliore in campo.

Per mesi è rimasto ai margini (47 minuti totali in campionato da agosto a dicembre), con la tentazione di andare altrove per giocare di più. Ma nel 2026, quando ha trovato continuità, complice le assenze di El Aynaoui e Koné, ha cambiato passo: tredici presenze consecutive, sette da titolare condite da 4 gol e 2 assist. La doppietta contro lo Stoccarda ha acceso i riflettori sul nuovo Niccolò.

Ma la maturità non è nei gol. È nelle letture. È nel decidere di aggredire un cambio campo invece di aspettare che la palla scenda e l’avversario la controlli. Pisilli sta diventando il centrocampista che tiene corta la squadra, che accorcia le distanze, che intercetta linee di passaggio. E riparte. Aggiungendo a tutto il repertorio un’invidiabile freddezza davanti alla porta avversaria.

Tutto quello che Gasperini sogna in quel ruolo. Non è un caso che l’allenatore ha definito la sua prestazione di domenica: “Strepitosa”. A Trigoria hanno capito che certi percorsi non si possono interrompere. Il futuro è stato scritto sul rinnovo di contratto fino al 2029, ma per lui conta soprattutto il presente. La Roma è in corsa per la Champions e Pisilli vuole restarci dentro.