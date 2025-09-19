A due giorni dal derby tra Lazio e Roma, valido per il prossimo turno di Serie A, Niccolò Pisilli ha raccontato ai microfoni della Lega Serie A le sue sensazioni in vista di una delle sfide più sentite della stagione.

“Il derby è sempre speciale – ha dichiarato il centrocampista giallorosso – perché qui a Roma i tifosi lo vivono in maniera intensa. Per chi, come me, è cresciuto in questa città, è come essere un tifoso: si percepisce ancora di più la rivalità e l’attesa. Però bisogna restare equilibrati, perché troppe emozioni possono portare a non ragionare e a non rendere in campo. È una partita che si comincia a sentire già nei giorni precedenti, molto importante, perché può regalare gioia a un popolo intero. Ma le emozioni vanno sempre controllate”.