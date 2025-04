Alla fine di Inter-Roma e nonostante la vittoria dei suoi, Ranieri ha tenuto a sottolineare a Pisilli l’importanza di chiudere le partite. Il riferimento è all’occasione capitata al centrocampista, che non ha trovato il gol, su assist di Soulé, lasciando quindi il risultato ancora in bilico. Come testimonia un video pubblicato dal canale ufficiale della Serie A, Ranieri a fine partita si è avvicinato al numero 61, dicendo: “La dovevi controllare, avevi tutto il tempo”, prima di dare una pacca sulla spalla al classe 2004.