Niccolò Pisilli e Luigi Cherubini hanno percorso strade diverse, ma partendo dallo stesso punto: il settore giovanile della Roma. Oggi il loro presente calcistico li separa: Pisilli è rimasto in giallorosso, anche se finora ha trovato poco spazio con Gasperini, mentre Cherubini dopo la Primavera ha giocato in prestito alla Carrarese e in estate è approdato alla Sampdoria — ma l’amicizia li tiene uniti.

Dal ritiro dell’Italia Under 21, i due hanno raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio la loro storia comune.



«Abbiamo rivisto una foto di quando eravamo bambini alla Roma e una di adesso, con la maglia azzurra: sono passati quindici anni», ha ricordato Pisilli.

Cherubini ha sorriso: «Un’eternità. Bene o male ci conosciamo tutti, ci siamo affrontati tra giovanili, Primavera, Serie C, Serie B e chi in A».

Pisilli, tra i più positivi nelle ultime uscite dell’Under 21, ha poi aggiunto:

«Qui stiamo davvero bene. Siamo un gruppo giovane, parliamo la stessa lingua e questo nel calcio non è scontato. C’è una cultura simile per tutti, e per questo ci sono meno momenti vuoti»